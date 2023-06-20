中国大陆恢复台湾释迦输入

中国大陆宣布从星期二（6月20日）起恢复台湾番荔枝（释迦）输入大陆，并说愿意与台湾有关方面共同努力，继续为恢复台湾农渔产品输入大陆提供帮助。

据新华社报道，中国大陆国务院台办发言人朱凤莲20日说，国民党副主席夏立言、台东县县长饶庆铃等人士多次向大陆有关方面表达恢复台湾番荔枝输入大陆的强烈愿望，并组织业者进行整改，改善产品品质，确保输往大陆番荔枝安全。台东县方面也提供了部分业者的整改情况。

朱凤莲说，在综合评估相关整改措施的基础上，海关总署决定自6月20日起恢复台湾番荔枝输入，输大陆番荔枝须来自获得注册登记的包装厂和果园，并称中国大陆秉持两岸一家亲理念，始终尊重、关爱、造福台湾民众，“愿意与岛内有关方面共同努力，继续为恢复台湾农渔产品输入大陆提供帮助”。

中国大陆早前公布，多次从台湾输大陆番荔枝中，检出大洋臀纹粉蚧等检疫性有害生物，并以防范植物疫情风险为由，自2021年9月20日起暂停台湾番荔枝输入。

在这之后，大陆官方在隔年公布，多次从台湾输大陆柑橘类水果中检出大洋臀纹粉蚧，以及倍硫磷和乐果残留超标，台湾输大陆冰鲜白带鱼和冻竹荚鱼包装上也被检出冠病病毒核酸阳性，为防范风险，暂停台湾柑橘类水果和冰鲜白带鱼、冻竹荚鱼输入大陆。

不过，随着中国大陆取消所有进口冷链食品口岸环节针对冠病病毒的核酸监测检测等措施，当地官方今年3月恢复台湾冰鲜白带鱼、冻竹荚鱼输入。