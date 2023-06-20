港反修例歌曲《愿荣光》周一重新上架

香港2019年反修例风波歌曲《愿荣光归香港》从多个音乐平台下架后，星期一（6月19日）又重新上架。

据香港《星岛日报》报道，被香港律政司入禀申请禁制的《愿荣光归香港》于本月14日突然从多个音乐平台下架后，于星期一又重新上架。歌曲创作团队“愿荣光归香港 Dgx原创团队”当天透过脸书帖文说，“下架事件属‘技术问题’，与串流平台无关”。

创作团队还说，之前下架的音轨已以“2023 Edition”（2023版本）专辑形式在各大音乐平台重新上架，并新增了三首全新版本。该团队还说，“坚决反对任何试图钳制思想及言论自由的行为”。

对此，香港行政会议召集人叶刘淑仪受访时说，虽然歌曲禁制令还没有裁决，因此歌曲重新上架不涉及违法行为。但该创作团队的言论和在不同音乐平台重新上架歌曲的行为已具有挑衅性。

她说，如果创作团队反对禁制令，可到法庭进行抗辩。香港是法治社会，不同人可有不同选择，但行为需合法，遵守法例。

港区人大代表、立法会议员陈勇也称，制作团队明知律政司已入禀，依然选择将有关音乐上架，摆明是挑衅行为，且有藐视法律的嫌疑，建议有关部门检视该行为有否涉嫌违反《香港国安法》。

对于该歌曲重新上架，香港律政司回应称，由于案件的司法程序已展开，不会作进一步评论。

香港律政司向法院申请对《愿荣光归香港》实施禁制令之际，从上周三起该歌曲突然无法在多个音乐平台上搜索到。而在苹果公司的音乐平台上，只有台语版可供下载和购买。