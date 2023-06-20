中共中央政法委书记：要全力确保新疆社会稳定和长治久安

中共政治局委员、中央政法委书记陈文清上星期在新疆调研时强调，要大力推进反恐维稳法治化常态化，全力确保新疆社会稳定和长治久安。

据新华社星期一（6月19日）报道，陈文清14日至18日在新疆调研，深入乌鲁木齐、和田、巴音郭楞和昆玉、铁门关等地基层政法单位调研，看望慰问一线干警，会见政法英模和牺牲干警家属代表。

他说，近年来新疆政法机关牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，扎实推进反恐维稳各项工作，有力维护了新疆社会大局稳定。干警忠诚履职、不怕牺牲，经受了生与死、血与火的考验。

陈文清希望新疆政法机关坚持从战略上审视和谋划新疆工作，强化使命担当，忠诚履职尽责。

陈文清强调，要加强维护新疆社会稳定工作，压实反恐维稳主体责任，坚决依法打击暴恐犯罪，保持新疆社会大局持续稳定、长期稳定。要统筹好发展和安全，保障发展、服务发展。要坚持标本兼治、综合治理，增进团结、凝聚人心，为实现长治久安奠定坚实基础。

他也强调，要推进反恐维稳法治化常态化，把全面依法治国的要求落实到新疆反恐维稳工作各方面。推进科学立法，加强配套法律法规建设，推动从制度层面解决执法司法现实问题。推进严格执法，善于运用法律武器维护稳定、打击犯罪。推进公正司法，让各族人民群众信仰法治。推进全民守法，引导各族人民群众自觉增强国家意识、公民意识、法治意识。

陈文清要求，加强政治建设，确保政法干警绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。要加强法治建设，善于运用法治思维和法治方式，自觉做尊法学法守法用法的模范。要加强关心关爱，让干警安身、安心、安业，为党和人民再立新功。