女子称母亲到湖南一派出所接受询问后死亡 官方：心源性猝死

网传中国湖南一名女子发布视频指母亲到派出所接受询问后死亡，并称发现母亲身上有伤痕。当地官方调查组随后称，死者是在警局等候讯问时猝死，医院诊断为恶性心率失常导致心源性猝死。

据大皖新闻微信公号星期一（6月19日）报道，一名女子在网上发布视频称，自己是湖南慈利县人，她的母亲于2023年6月14日上午10时主动到当地一派出所接受询问。

该女子称，她在当天下午4时左右接到警方电话，通知她赶往当地一家医院。她赶到医院时，她的母亲已经失去生命体征，且她发现母亲身上有伤痕。

该女子对其母在派出所接受询问的过程表示了质疑，并称警方回复她没有同步录音录像，没有执法记录仪影像资料。

慈利县联合调查组星期二（6月20日）通过微信公号“平安慈利”发布通告称，犯罪嫌疑人赵某香（女，56岁，慈利县人）因涉嫌容留、介绍卖淫犯罪，主动到慈利县公安局观音桥派出所投案。

赵某香在等候讯问期间上厕所途中突然倒地，民警随即联系医院抢救，经医院抢救无效死亡。医院诊断为恶性心率失常导致心源性猝死。

通告未回应有关女子指母亲身上有伤痕的指控。

慈利县联合调查组也称，调查及善后工作正在进行，若调查发现相关人员存在违纪违法行为，将依纪依法严肃处理。