张勇9月卸任阿里董事长和CEO 蔡崇信和吴泳铭接任

中国互联网巨头阿里巴巴宣布张勇将于今年9月卸任董事长和CEO，由蔡崇信和吴泳铭接任。

据澎湃新闻报道，阿里巴巴控股集团董事会主席兼CEO张勇星期二（6月20日）透过全员信宣布，经过阿里巴巴控股集团董事会批准，张勇今年9月将卸任阿里巴巴控股集团董事会主席兼CEO职务。集团执行副主席蔡崇信将出任阿里巴巴控股集团董事会主席、吴泳铭出任阿里巴巴控股集团CEO，同时继续兼任淘天集团董事长。

张勇卸任后将专职担任阿里云智能集团董事长兼CEO，专注阿里云的发展，持续提升阿里云的行业竞争力与全球竞争力，让阿里云为各行业尤其中小企业的数智化升级提供更优质安全便捷的基础服务。

张勇在信件中表示，未来阿里巴巴控股集团不仅要有力支撑协调各业务集团发展，更要成为新技术的发现者和推动者，创新业务孵化的大本营，创造更多价值增量。蔡崇信和吴泳铭具备与之相应的眼界、经验、影响力、号召力，是承担上述责任的最佳选择。

针对即将接任董事长和CEO的蔡崇信和吴泳铭，张勇说，蔡崇信在阿里巴巴诞生、发展历程中始终发挥着重要作用。从1999年公司成立到2013年，蔡崇信担任了集团的CFO，并在2014年带领公司在纽约上市，之后负责战略投资工作。他的全球化经验和对宏观环境的洞察，对于阿里巴巴进一步推进国际化是有力的支撑；他对阿里巴巴发展历程的充分了解，对战略方向的把握以及对文化的传承，将会在未来帮助阿里集团持续发展。

张勇续称，吴泳铭有着深厚的技术背景，曾担任过B2B、淘宝、支付宝等多个重要业务的首席技术官，领导构建了相关业务的底层技术架构；带领创建了集团的核心业务阿里妈妈平台，创新孵化了手机淘宝推动了集团的无线化，在公司内有极强的号召力。他多年来始终跟进全球前沿技术趋势发展，将进一步开阔阿里的技术视野，探索以前沿技术为发展引擎的全新方向。

张勇表示，蔡崇信和吴泳铭都有多年投资及企业培育经验，成功培育了大量具有独特竞争力的科技创新产品和企业。未来，阿里控股集团将成为面向未来的创新孵化器，探索、发现、孵化、培育更多创新业务，重构公司发展形态和想象力空间。

张勇还称，阿里1+6+N的全新业务集群基本成型，各业务集团董事会已开始运行，多个业务的上市和融资计划也已开展，控股集团将主要承担创新孵化大本营角色，整个阿里巴巴正以全新姿态奔向未来。