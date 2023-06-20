美媒：中国计划在古巴建立新的联合军事训练设施

《华尔街日报》引述现任和前任美国官员报道，中国和古巴正就在古巴建立一个新的联合军事训练设施进行谈判，这在华盛顿引起警觉，因为中国可能由此得以在距离佛罗里达海岸仅100英里处驻扎军队及其开展其它安全和情报行动。

《华尔街日报》星期二（6月20日）报道，美国情报报告显示，关于上述古巴北部海岸设施的讨论已进入后期阶段，但尚未得出结论。拜登政府已经与古巴官员联系，尝试阻止这项交易，并试图了解其认为古巴可能对让渡主权的担忧。

美国官员称，美国高度机密的新情报中提到了拟在古巴建立的新训练设施，他们认为这些情报有说服力但较零散（fragmentary）。决策者和情报分析人员在对此的解读中表达了不同程度的担忧。

现任和前任美国官员指出，有关军事设施可以为中国提供一个平台，使其有可能在岛上永久驻军，并扩大其情报收集范围，包括针对美国的电子窃听。

报道引述一位现任和一位前任美国官员表示，最让美国担忧的是，该设施是中国“141项目”的一部分；这项目是中国解放军旨在扩大全球军事基地和后勤支持网络的举措。

《华尔街日报》6月8日披露中国在古巴设立间谍基地以秘密监听美国；中国与古巴都指报道毫无根据，并纯属造谣。美国官员对此作出自相矛盾的回应，最初称有关报道不准确，之后白宫6月10日承认这些设施早已存在。

最初否认《华尔街日报》报道的白宫国家安全委员会发言人柯比早前说，因为涉及敏感信息，他们当时不能提供详细细节。不过，情报部门后来同意他对外证实这个基地成立于2019年。