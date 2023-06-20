日媒：华为拟向多家日本企业征收专利许可费

日本媒体报道，中国通讯巨头华为正向约30家日本中小型企业征收专利技术的许可费，表明在美国的制裁下，华为正越来越依赖专利费来缓和制裁冲击。

据《日经亚洲》星期天（6月18日）报道，在华为日本分部任职的一名消息人士透露，华为目前正与约30家日本电信相关的企业就专利许可费进行谈判。

消息人士透露，涉及的企业不分规模，从员工人数150人左右的初创企业到只有几名员工的小型企业，都被要求支付专利费。这些企业包括从事制造无线通信模块组件的制造商。

华为方面要求的专利费水平从每套通信设备固定费用50日元（约0.47新元）以下、到系统售价的0.1%以下不等。熟悉知识产权授权的东京大学客座研究员二又俊文认为，这是国际上合理的水平。

华为是全球最大的专利权利人之一。根据华为2022年财报，截至2022年底，华为在全球共持有有效授权专利超过12万件。华为称，公司在移动通信、短距通信、编解码等多个主流标准专利领域居于领先地位，已有数百家企业通过双边协议或专利池付费获得了华为的专利许可。

报道称，一家大型制造商直接要求小客户支付专利费是极其不寻常的。但美国以国家安全为由对华为祭出制裁后，华为许多产品无法在海外市场顺利转售，正面临越来越严峻的商业环境；专利费因不受制裁影响，成了华为的主要收入来源之一。

据悉，华为已加紧在美国和东南亚市场征收专利费。