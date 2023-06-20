山西男子杜撰“女幼师给幼儿喂避孕药”被刑拘

中国一名网民自称女幼师，在两百多人的聊天群里称自己给幼儿喂避孕药。山西省太原市警方随后通报称，该用户实为男子，并非幼教，当地也未发生给幼儿喂避孕药的情况，已将该男子刑拘。

一个名为“反渣小分队！”的小红书群聊天记录星期一（6月19日）被网民曝光，该群拥有264名成员。聊天记录截图中一名叫“小问题水”的用户自称是一名幼师，并利用职务之便给幼儿喂避孕药。

该用户在群里说，“我们班所有茶壶都被我狠狠体罚过，每天一个小茶壶，给他们的饭里放避孕药，他们长大都废了”，并称“我先把他们化学阉割了，能救多少少女”。

该聊天截图在中国互联网上大规模传播，相关话题也一度冲上微博热搜。

凤凰网科技报道，小红书针对此事回应，已在第一时间对用户进行封号处理，并已将线索上报警方。

太原市公安局杏花岭区分局官方微博“平安杏花岭”星期二（6月20日）发布通报说，警方6月19日接到举报称，网民“小问题水”在某社交平台发布“女幼师给幼儿喂避孕药”的信息。

经查，“小问题水”真实姓名田某（男，30岁，山西省太原市人），其本人并非幼教，无幼儿教育从业经历，未发现其有购买避孕药的情况，太原市也未发生给幼儿喂避孕药的相关情况。

通报称，该人为吸引眼球，于6月19日在某社交平台发布相关言论，随后注销昵称隐匿。目前，犯罪嫌疑人田某已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

通报也称，公安机关全力保护妇女儿童权益，呼吁群众主动参与到打击侵犯妇女儿童违法犯罪专项行动，积极向公安机关提供违法犯罪活动线索。