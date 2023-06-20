布林肯：恢复美中两军交流是正在进行中的工作

美国国务卿布林肯在离开中国前接受美国媒体访问时，形容恢复美中两军交流是正在进行中的工作（work in progress），目前还没有取得任何突破。

布林肯与中国国家主席习近平会面后，在北京接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）的访问时，被问及中国方面是否拒绝开通两军直接联系。

布林肯回答，双方将继续努力，希望能达成协议，重启两军沟通渠道，以避免有任何意外性冲突。

中国大陆去年8月因时任美国众议院议长佩洛西访问台湾，而取消安排中美两军战区领导通话，取消中美国防部工作会晤，以及取消中美海上军事安全磋商机制会议。

今年5月以来，中美高层逐步恢复接触，这包括一些公开的会面，如中国商务部长王文涛访美，王毅同美国总统国家安全事务助理沙利文在维也纳会晤。

不过，中美军方至今还没有安排高层会面，6月初在新加坡举行的香格里拉对话期间，中国拒绝了美方安排两国防长会晤的邀请。

布林肯也说，美中双方也针对释放在中国被拘留的三名美国人展开讨论。他说：“我不仅提及，也花了一些时间谈到被拘留的美国人个案。”

综合路透社和美国之音报道，这三名美国人为林大卫（音译，David Lin）、李凯（译音，Kai Li），以及斯威丹（Mark Swidan）。美国称这三人被误捕。

布林肯星期一（19日）结束两天访华行程。他在离开中国前告诉记者，针对可能向俄罗斯提供技术，用来应对乌克兰的中国民营企业，他已要求中国政府对这些公司保持警惕，并说他没有看到任何证据，能证明中国正在向莫斯科提供具致命性的武器援助。

对于布林肯上述言论，中国驻美大使馆在发给路透社的电邮声明中回应说，中国致力于劝和促谈，并没有向俄乌冲突的任何一方提供武器。