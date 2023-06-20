马云：企业从行业标杆到死亡 只需半年到一年

中国电商巨头阿里巴巴创始人马云认为，一个企业从行业标杆到死亡，时间不需一年。

据中国财经媒体“晚点LatePost”星期一（6月19日）报道，马云今年3月时隔三年再次公开现身，以教师的角色与杭州云谷学校校长探讨未来教育。5月，他又被日本东京大学聘用为客座教授。但他一直在关心阿里巴巴的业务。

报道称，5月下旬，马云召集淘天集团各业务负责人，开了一场小范围内的沟通会。据多位阿里巴巴的员工转述，马云认为淘天集团当前面临的竞争局势十分严峻，他以诺基亚和柯达举例，认为一个企业从行业标杆到死亡，半年到一年就足够了，在互联网行业这个速度可能会更快。

马云也在会上称，阿里巴巴过去那些赖以成功的方法论可能都不适用了，应该迅速改掉。他为淘天集团指出了三个方向：回归淘宝、回归用户、回归互联网；不少员工预计，“618”购物节结束后，集团将迎来多项管理制度的改革。

一位阿里巴巴人士告诉“晚点LatePost”，他认为马云对“回归互联网”的强调，可能受到美国投资家芒格（Charlie Munger）的言论影响。

芒格2月曾公开称，投资阿里巴巴是他犯过最严重的错误之一，“我被他们在中国互联网行业中的地位迷住了，但我没有意识到，他们仍然只是一个该死的零售商。”

上述阿里巴巴人士称，马云一直不认为阿里巴巴做的是传统零售，芒格的评价把阿里巴巴从一个神话故事变成了一家不“性感”的零售公司。