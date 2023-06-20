NBA球员安德森已获中国国籍？经纪公司：归化流程仍在办理

对于NBA现役球员凯尔·安德森（Kyle Anderson）已获中国国籍的消息，安德森的经纪公司称，相关话题为不实信息，归化和入籍流程目前还在办理。

中国体育媒体人“导演我躺哪儿”星期二（6月20日）发布消息称，安德森“已经获得中国国籍，他将身披中国队球衣出战世界大赛”。

安德森的经纪公司沃瑟曼体育公司（Wasserman）随后回应称，“关于媒体报道的我司代理球员李凯尔（安德森的中文名）获得中国国籍等相关话题均为不实信息。目前归化和入籍流程还在办理，请大家以官方信息为准。”

据澎湃新闻报道，对于李凯尔的归化问题，中国篮协主席姚明6月13日说：“到现在为止还在不断推进，还在路上，请大家等待。”

此前姚明在4月份说，中国篮协对球员归化持开放态度，但归化需要符合中国国家法律法规、符合国际篮联参赛标准，以及需要考虑文化融入的问题。

中国篮协副主席徐济成也在接受采访时说，“这个归化对中国篮球有利，但绝不是中国篮协一家能决定的，需要一套漫长的流程。”

安德森1993年9月20日出生于美国新泽西州费尔维尤。据极目新闻，安德森的外曾祖父是中国人。安德森曾在2018年8月7日回到深圳认祖。他的同辈表哥李天平给安德森取中文名“李凯尔”，并写进了李氏家谱。