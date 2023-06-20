台首艘万吨级军舰正式成军负责战备任务

台湾海军首艘万吨级两栖运输舰“玉山舰”正式成军，将负责战备任务。

综合台湾《联合报》《中国时报》和《自由时报》报道，玉山舰成军典礼星期一（6月19日）在高雄左营军港水星码头举行，由海军司令唐华上将主持典礼、宣读成军令。唐华在典礼上授旗、授印给首任舰长陈铭泽上校。

唐华说，玉山舰为台湾依作战需求所设计建造的新型两栖作战舰艇，造舰代号订为“鸿运计划”，“鸿”表示宏大、“运”表示运输，寓意象征两栖舰船执行海上任务安稳与顺遂，同时具有传承八二三战役的前辈们义无反顾，勇往直前，矢志达成任务的决心之意。

唐华指出，玉山军舰平时执行外（离）岛物资运补及人员运轮，另外也因应天然灾害执行救灾、临时野战医院设立及国际人道救援任务；战时则编成两栖特遣部队遂行两栖作战任务，依令执行增（应）援及规复外（离）岛作战等任务。

他说，玉山舰将立即担负战备，与陆战部队密切协同，面对敌人日趋强硬的军事威慑、灰色地带应处，或是拒止武力犯台等作战任务。

报道称，由于台湾防务部门下令低调，此次成军典礼罕见不对外公开或邀请台湾政府高层与会。

台湾军方于2017年以“鸿运计划”为代号，筹获新一代两栖船坞运输舰，这也是蔡英文上任总统后首个“台舰台造”计划案。“鸿运计划”分为武器系统和船体两部分，前者由中科院负责，后者开放民间造船厂招标。

玉山舰于2021年4月下水、2022年10月交舰。全舰长153米、宽23米，满载排水量1万零600吨，是台湾海军首艘万吨级两栖船坞运输舰，外观具隐匿构型。虽是辅助舰艇，玉山舰仍可挂载最多32枚台军自造“海剑二”防空导弹、两门近防炮、一座MK-75舰炮，并停放两架直升机，能在外海独立执行任务。