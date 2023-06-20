浙江计划花三年培育1000名省级乡村工匠

中国浙江计划花三年的时间，培育1000名省级乡村工匠，并在工匠的子女教育、购房、医疗方面给予优惠。

据中国澎湃新闻星期二（6月20日）报道，浙江省乡村振兴局等八个部门联合印发《高水平推进乡村工匠培育工程实施方案》，明确宣布浙江到2025年将认定100个省级乡村工匠名师工作室、1000个省级乡村工匠名师、1万个市县级乡村工匠。

报道称，乡村工匠主要为县域内从事现代种植业、现代养殖业、农产品加工业、传统工艺和乡村手工业，能够扎根农村，传承发展传统技艺、转化应用传统技艺，促进乡村产业发展和农民就业，推动乡村振兴发展的技能人才。这些工匠包括但不限于手工艺人才类、种养加服人才类、农村电商人才类等。

根据这项方案，省级乡村工匠需要满足从事本行业及相关产业12年以上、在省域内有较强影响并享有较高声誉、带动当地乡村产业发展和农民就业增收效果明显等条件。

此外，浙江各地可参照人才政策，对国家级乡村工匠大师、国家级乡村工匠名师、省级乡村工匠名师子女教育、购房、医疗等方面给予优惠，鼓励各地多渠道建设乡村工匠名师专用房。

这项方案也支持鼓励将乡村工匠纳入各地人才管理，享受相应政策待遇。获评国家级乡村工匠大师、国家级乡村工匠名师、省级乡村工匠名师称号的，在参加技术职称评定时可适当加分。

浙江将对长期扎根农村从事工匠工作，具有绝招、绝技、绝活，并为浙江社会经济发展和重大战略实施作出突出贡献的高技能领军人才，建立职称评审绿色通道，符合条件者可直接申报相应职称。