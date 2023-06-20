侯友宜阵营列名单反驳问答环节跳过台大生的质疑

国民党总统参选人、新北市长侯友宜星期一（6月19日）出席台大演讲时，被质疑在提问环节中不敢点名台大学生。对此，活动主持人反驳称，他不认识台下学生，没有蓄意跳过；侯友宜办公室则列出提问学生的学校名单，证明每一轮提问都有点名台大生。

综合台湾《上报》《联合报》报道，侯友宜星期一晚到台大进行演讲，并接受学生提问，现场开放五轮问答环节。主持人陈以信每次从举手发问者中选出三人，最后共选了15人。但途中，一名台大学生愤怒地站起来抗议，称陈以信都只选其他学校的学生而不选台大学生。陈以信表示自己是随机点名，他不认识在场学生，没有故意跳过台大学生。

这场座谈会结束后，民进党立委王定宇在脸书发文说，连面对学生都得要恶补、埋暗桩、搞小手段，来到台大不给“意料之外的台大学生”提问，这样的人适合当台湾的总统吗？他并抨击侯友宜唯一的强项就是控制言论。

侯友宜竞选办公室发言人江怡臻星期二则列出提问学生的学校名单，来反驳指控。江怡臻说，第一轮是约翰霍普金斯大学、师大附中、台大国发所；第二轮是台大社工系、世新大学、台大国发所；第三轮淡江大学、佛光大学、台大护理系；第四轮台南一中、台大财金系、政大政治；第五轮为三重市民同学、台大国发、文化法律所等人。

江怡臻表示，主办单位已清楚表示，只要有报名的同学都会录取，且每一轮提问都有台大同学。台大是多元开放的校园，欢迎所有同学来台大参与活动。至于埋暗桩、搞手段的指控，更是抹煞现场同学的主体性，“难道在王定宇眼里，同学都可以被操作？”

江怡臻说，赖清德上次到台大演讲，有同学问到林智坚论文抄袭案，“民进党对台大有亏欠吗？”赖清德不敢正面回应民进党这些年对台大学术自由自主的伤害，王定宇再一次用这种言论伤害台大、抹煞同学主体性，在此强烈要求王定宇为不实言论向台大及所有参与的同学道歉，也请民进党放过台大。

另外，侯友宜星期二被问及会给自己的演讲打多少分时，侯友宜说，他没有给自己打分数，自己当晚有问就答，“我都做我自己”，这就是自己的态度，所以题目都是“侯友宜答的，是侯友宜亲自答的”。