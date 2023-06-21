中国开展打击整治非法社会组织专项行动

中国多部门将联合开展为期半年的打击整治非法社会组织专项行动，全力防范化解社会组织领域的重大风险。

据中新社报道，中国民政部6月20日会同有关部门联合召开打击整治非法社会组织电视电话会议，要求各地各有关部门迅速行动起来，以更有针对性、更加有力的举措打击整治非法社会组织。

会议称，依法打击整治非法社会组织，是对社会组织和公众合法权益的保护。近年来，各地各有关部门健全常态化打击整治机制，非法社会组织活动乱象得到一定程度遏制。但打击整治工作涉及面广、社会关注度高，仍面临复杂局面。一些长期存在的老问题和新形势下出现的新情况相互交织，一些非法社会组织变换手法开展活动，扰乱正常社会经济秩序，损害民众切身利益，必须对各类重点非法社会组织严打严惩，坚决防止其反弹回潮、滋生蔓延。

会议明确，打击整治非法社会组织必须坚持系统治理、综合施策，各地各有关部门要各司其职、相互协作，形成打击整治非法社会组织的强大合力。

会议要求，做好信息收集研判，强化线索排查和信息情报收集；强化联合整治举措，形成强大打击合力；严厉打击违法活动，进一步提高违法成本，大力提升震慑效应；压实各方责任，进一步铲除非法社会组织滋生土壤；健全工作机制，夯实基层基础，加强信息共享、执法联动，为打击整治工作提供坚强组织保障。

中国民政部5月19日公布了今年第一批涉嫌非法社会组织名单，包含中国舞蹈艺术教育家协会、中国羊毛商会、全国质量认证品质发展委员会、中国人事劳动保障学会、中国品牌发展促进联合会、中国基础教育发展研究学会、中国农村发展基金会、中国产品质量认证认可监督管理中心、中国产品质量认证中心、中国品牌质量发展管理中心、中国质量企业评价管理委员会共11家。