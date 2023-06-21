原中国国家粮食局副局长徐鸣一审获刑15年

原中国国家粮食局党组成员、副局长徐鸣受贿一案宣判，被判有期徒刑15年。

据央视新闻报道，厦门市中级人民法院星期二（6月20日）公开宣判徐鸣受贿、利用影响力受贿一案，对徐鸣以受贿罪判处有期徒刑14年，并处罚金400万元（人民币，下同，约76万新元），以利用影响力受贿罪判处有期徒刑两年，并处罚金人民币10万元，决定执行有期徒刑15年，并处罚金人民币410万元。

对查封、扣押、冻结在案的徐鸣受贿和利用影响力受贿犯罪所得财物及其孳息，依法予以追缴，上缴国库。

法院审理查明，徐鸣受贿时长延续27年之久。1995年至2021年，徐鸣利用职务之便，非法收受财物共计折合人民币5120万余元，其中890万元截至案发尚未实际取得。2021年，徐鸣离职后，利用曾担任重庆市委常委、秘书长等职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人案件申诉提供帮助，收受钱款120万元。

法院认为，徐鸣受贿数额特别巨大，利用影响力受贿数额巨大。但鉴于徐鸣部分受贿系未遂，归案后主动交代监察机关尚未掌握的大部分受贿事实，认罪悔罪，积极退赃，犯罪所得及其孳息已全部查扣到案，对其可予从轻处罚，遂作出上述判决。

徐鸣现年65岁，安徽凤阳人，早年在部队服役，转业后曾长期任职于国家经委、国家经贸委、国家计委、商务部。2008年4月，已是中共政治局委员、重庆市委书记的薄熙来将徐鸣从商务部调任重庆市委副秘书长、研究室主任，后升任中共重庆市委常委、秘书长。

2012年6月卸任重庆市委常委后，徐鸣专任两江新区党工委书记、管委会主任，直至2013年3月返京任原国家粮食局党组成员、副局长。

2021年7月，已卸任三年的徐鸣被官宣落马；去年1月被开除党籍，2月被批捕，经最高检指定，4月由厦门市检察院向厦门中院提起公诉。

今年1月5日，厦门中院开庭审理徐鸣受贿、利用影响力受贿一案，徐鸣当庭表示认罪悔罪。