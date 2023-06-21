纽约退休警察充当中国政府代理人罪名成立

美国纽约布鲁克林的一个联邦陪审团当地时间星期二（6月20日）裁定，纽约警察局一名退休警司和另外两名男子充当中国政府代理人和实施跨州跟踪的罪名成立。

据彭博社星期三（21日）报道，这三人被控于2016至2019年间，在美国进行非法执法行动，对纽约一名居民及其家人实施监视，还告知其中一人必须在回中国和自杀之间做选择。

据报道，中国政府将这次行动称为“猎狐行动”和“天网行动”。该案是美国司法部2020年10月针对“猎狐行动”起诉案件中的第一起案件，当时正值中美关系紧张局势升级。

三名被定罪的被告分别是：55岁的退休纽约警察麦克马洪 (Michael McMahon)；27岁的郑从英（Zheng Congying，音译）；66 岁的朱勇（Yong Zhu，音译）。

布鲁克林的美国检察官布皮斯 (Breon Peace) 称，麦克马洪将面临长达20年的监禁，郑从英和朱勇将面临长达25年的监禁。

皮斯在声明中说：“陪审团裁决确认，被告麦克马洪和朱勇在敌对外国势力的指示下，故意骚扰、恐吓并试图让一名纽约居民非自愿返回中国。被告郑从英还骚扰并恐吓了该名居民及其家人。”

三人的律师均表示，他们将对定罪提出上诉。

在美国当局2020年对三人提出指控时，中国外交部曾强调，中国一直在“根据国际法和双边协议与其他国家开展执法合作”。