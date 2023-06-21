中国恒大前五个月累计交付逾12万套房屋

深陷债务危机的中国恒大星期二（6月20日）披露的季度信息显示，今年1月至5月间累计交付约12万2000套房屋，同期实现合约销售金额337.67亿元（人民币，下同，约63亿新元）。

据澎湃新闻报道，中国恒大称，为保护购房者和债权人的合法权益，集团努力保持生产经营的稳定，争取多家建筑公司和建筑材料供应商的支持，677个已售和未交付项目已有效复工。

恒大今年前五个月累计交付约12万2000套房屋，总建筑面积约1389万平方米；今年1至5月期间，实现合约销售金额337.67亿元，合约销售面积492万5800平方米。

在境外债务重组方面，中国恒大称，公司已于2023年3月22日公布了境外债务重组方案。公司和其财务及法律顾问正积极与境外债券持有人小组及其顾问落实境外债务重组方案，预计在2023年7月下旬向相关管辖区法院申请相关协议安排的推进。

此外，恒大物业独立调查有关本公司附属公司，恒大物业集团有限公司质押担保的独立调查结果已于2023年2月15日公布。公司正与恒大物业商讨偿还该质押所涉及款项的方案。公司将在有关偿还方案落实后，发出进一步公告。

香港高等法院也在今年3月批准了恒大第四次延期清盘呈请聆讯的申请，将聆讯押后至7月31日。

另一方面，恒大汽车星期二晚间也披露的季度信息更新显示，“恒驰5”汽车已于5月恢复生产，截至5月底已交付超过1000辆。但目前恒大汽车仍面临资金短缺困难，恒大汽车管理层正持续推进节约成本举措，积极开拓融资渠道，尽力维持集团持续经营。