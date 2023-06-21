中国新能源汽车购置税减免期延长至2027年

中国将延长新能源汽车购置税减免期限至2027年年底，以支持国内销售放缓的新能源汽车行业。

据上海证券报报道，中国副财长许宏才星期三（6月21日）在国务院新闻办公室举行的例行吹风会上介绍，为进一步巩固和扩大新能源汽车产业发展优势，6月2日国务院常务会议要求延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，决定将新能源汽车车辆购置税减免政策延长至2027年年底。

许宏才介绍，新能源乘用车减免车辆购置税减免力度将分年度逐步退坡，并设定减免税限额。据初步估算，2024年至2027年减免车辆购置税规模总额将达到5200亿元（人民币，下同，约970亿新元）。

据报道，截至2022年底，新能源汽车购置税减免政策累计免税规模超过2000亿元，预计2023年免税额将超过1150亿元。

中国财政部、税务总局与工业和信息化部星期三也在财政部官网联合发布公告，明确对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过1万5000元。

享受车辆购置税减免政策的新能源汽车，是指符合新能源汽车产品技术要求的纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车。新能源汽车产品技术要求由工业和信息化部会同财政部、税务总局根据新能源汽车技术进步、标准体系发展和车型变化情况制定。