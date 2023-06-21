供需失衡致中国白酒价格大面积倒挂

因供需失衡，中国白酒近期出现出厂价高于批发零售价的价格倒挂现象。

据《广州日报》报道，在电商平台“6·18”大促过后，除茅台价格坚挺外，大部分白酒零售价都出现了不同程度下降，有高端白酒跌破千元，部分白酒产品线上“价格倒挂”现象尤为明显。

报道举例，一瓶500毫升的52度五粮液普五第八代，建议零售价为1499元（人民币，下同，280新元），在京东旗舰店的价格为1069元/瓶，在另一家京东酒水店上，算上大促补贴已跌至919元/瓶。

业内人士胡先生透露，近年来中国大多数白酒酒厂加速扩充产能，酒厂将成品酒压给经销商。经销商卖货速度追不酒厂的压货速度，渠道上压的货就多了。

胡先生还说，每年酒厂对经销商有回款业绩要求，经销商为完成任务回收资金，只能低价向批发渠道放货，以致市场积压白酒过多。

一名广州市的经销商提到，经销商为了销掉存货，也会压低卖价。例如一瓶指导零售价1100元的五粮液，经销商拿货900元左右，售价950元。但如果经销商大批量拿货，可以把成本压到低于900元，有出货压力时加一点利润出，就会导致比较极端的倒挂。不仅是和市场最低销售价倒挂，还和出厂价倒挂。

白酒价格倒挂现象出现后，股市上白酒板块的价格也接连走低，过去两天累计跌幅3.44%，其中泸州老窖、五粮液、山西汾酒等多只个股两日内股价跌幅约5%。

白酒行业分析师蔡学飞说，价格倒挂的原因是供需失衡，销售商为了回笼资金低价抛货，市场成交价低于出厂价。这种现象会严重影响产品正常销售，并且导致市场信心不足，从而损害企业形象，影响企业的市场竞争力。