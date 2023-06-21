中国大陆批美篡改在台湾问题上的政治承诺

中国外交部美大司司长杨涛强调，美国将和平解决台湾问题作为“一中政策核心内容，是篡改其对华政治承诺。

据中国外交部官网星期三（6月21日）发布的消息，杨涛星期一（19日）曾就美国国务卿布林肯访华向中外媒体吹风。

针对美方将和平解决台湾问题同“一中政策”相关联，杨涛说，美国在一个中国问题上作出过明确承诺，承认世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。

他说，这些承诺清清楚楚体现在中美三个联合公报之中，也意味着美方承认台海真正的现状，那就是世界上只有一个中国，两岸同属一个中国，美方叫“一中政策”。

杨涛说，美国的“一中政策”本来是干干净净的，只用了中美三个联合公报作定语，但后来定语越来越多，先后加上了“与台湾关系法”、“对台六项保证”。不论是“与台湾关系法”，还是“对台六项保证”，都是美方单方面炮制出来的，不是中美双方共识，中方从一开始就坚决反对、不予承认。

杨涛称，美方现在还有一个动向，将和平解决台湾问题同“一中政策”相关联，作为“一中政策”的核心内容。他强调：“这不是对美方对华政治承诺的重申和坚持，而是篡改。”

布林肯星期一在与中国高层领导人会谈结束后，在美国驻北京大使馆举行的记者会上就台湾议题说，他重申了美国基于《台湾关系法》、三个中美联合公报及“六项保证”的“一个中国”政策。

布林肯说：“我们不支持台湾独立。我们仍然反对任一方采取改变台海现状的单方面行动。我们持续期望和平解决跨海峡的分歧。我们依然致力于满足我们在台湾关系法之下的义务，包括确保台湾有能力保卫自己。”