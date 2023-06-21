郭台铭再谈能源政策：应落实“以核养绿”公投

鸿海创办人郭台铭再就能源问题进行表态，称若不对现有能源政策进行调整，台湾未来将面临极大风险。他还呼吁落实公投“以核养绿”的决议。

郭台铭星期二（6月20日）在脸书发文并配了数张贴图，列出自己的能源政策主张。郭台铭首先在帖文中抨击台湾副总统、民进党总统参选人赖清德说紧急时可重启核能发电“是谎言、是欺骗”。他解释道，除役机组重启的技术和法规，以及所要求的程序，正常需长达三至四年，就算全力突破，也至少要两至三年才能完成，“怎么可能作为紧急时的备用能源”。

郭台铭说，电力供应是工业和各行各业投资与发展的基础，没有稳定的电力供应，各行各业都会受到致命的影响。他批评民进党所承诺的能源目标，包括废核却不缺电、不涨电价、绿电到2025年达到20%，七年多下来全部跳票，台湾目前不仅经常停电跳电，电价还大调涨，绿电现在也只做到约8%。

郭台铭指出，除非调整能源政策，台湾的各行各业在未来都面临极大的风险。该做的事，就是现在就做决定，落实公民投票“以核养绿”的决议，和日本一样恢复使用核能，争取足够的时间来培养再生能源以及发展其他能源新科技。

郭台铭主张，台湾电力供应应有短中长期的解决方案，其中最重要的是短期方案，即未来三年让核三延役，另外突破各种技术及法规上的困难，争取核一、核二在最短时间内重启运转，这样可以增加大约15%的电力供应。

他认为，台湾90%以上的能源要靠进口，不可因意识形态舍弃任何一种重要能源，包含核能在内。依据民进党政府目标，燃气将占全台总发电量的一半，燃煤占三成，是不对的，燃气和燃煤一样会产生温室气体，而燃煤还会造成空气污染，一定要把这两个的比率降低。

郭台铭主张，核能发电应占台湾总发电量的25%、燃气35%、燃煤25%、再生能源15%。他认为，这样才能令台湾不缺电，也能给予民众合理电价，同时大幅减少排放。

国民党5月17日确定征召新北市长侯友宜作为总统参选人后，郭台铭并没有就此退居幕后。据TVBS新闻网本月18日报道，郭台铭至今仍未放弃争取总统大位，动作频频，酝酿着于今年9月报名独立参选。

报道称，郭台铭近日不仅先后拜访屏东县议长周典论、云林县前县长张荣味等挺郭大将，着手准备独立参选总统计划，还聘请新的公关团队进驻，为全台连署做准备。还有消息称，郭台铭已筹组智库，为参选总统献策。