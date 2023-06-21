李家超：“软对抗”及破坏力量仍存在

香港特首李家超说，虽然社会整体已经恢复稳定，但不同的“软对抗”及破坏力量仍然存在，煽动着仇恨、危害国家安全及破坏社会安宁。

香港《大公报》星期三（6月21日）刊出李家超的专访内容。李家超在访谈中说，《香港国安法》的实施有效打击了危害国家安全的行为，保障了社会整体安全，但国家安全风险仍存在。

李家超以近日有人煽动香港市民取消器官捐赠登记为例，指反中乱港份子会把破坏的意图包装成看似很有道理的出发点或论据，以挑起矛盾，用“两制”对抗“一国”。

他也形容破坏器官捐赠登记系统的手段与2019年反修例风波一样，实际上就是挑拨矛盾、扩大矛盾，去推动一些破坏性的力量。

李家超说，反修例风波是香港永远的警号，以当前国际形势来看，国家面对着其他国家的打压和抹黑，攻击不会一朝一夕就消失，香港市民须有更大的世界观、大国观、国家观。“我们既看树木，更要看到森林，看完森林更要看海洋……当判断到了本质，就会有一个正确的处理方法。”

李家超表示，自己深信建设的力量一定能够与破坏力量对抗，正如天使与魔鬼永远都是对抗一样，因此更须把握好看清本质和现实的逻辑。而香港特区政府也将团结一致，建立爱国爱港和“一国两制”相适应的主流价值观。目前已看到社会上有这份主流共识，希望建立起这份价值观，令香港长治久安。