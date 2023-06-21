过度收集个人信息 星巴克等三家餐饮店被上海官方约谈

针对被曝频繁诱导索取用户个人信息和精准定位，频繁诱导注册会员等问题，上海官方约谈了星巴克、汉堡店Shake Shack以及simply thai天泰餐厅相关负责人，要求其开展自查整改。

据澎湃新闻星期三（6月21日）报道，记者暗访发现，包括上述商家在内的多家餐饮门店普遍存在频繁诱导索取用户手机号、诱导消费者提供精准位置信息、频繁弹窗诱导注册会员、诱导消费者关注公众号等问题。上海市网信办、市市场监管局执法人员在6月16日对上述三家企业涉事门店开展现场检查，并要求涉事企业参加约谈。

据报道，上海市网信办、市市场监管局以及徐汇网信办、静安网信办，星期一（6月19日）共同约谈三家涉事公司，要求对过度收集个人信息行为进行全面整改。三家企业负责人接受约谈时表示，由于对《个人信息保护法》《APP违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等法律规定“理解不到位”，导致出现频繁索取消费者个人信息、诱导注册等问题。三家企业负责人均表示，下一步将按照约谈要求，积极配合监管部门，举一反三开展自查整改。

被约谈后，星巴克和Shake Shac星期二（6月20日）在官网发表声明，表示将进行调整和改进，确保消费者个人权益得到保护；天泰餐厅同天也在其微信公众号发表了类似的声明。

上海市网信办和市市场监管局称，将持续跟进三家涉事企业整改情况，指导企业做好个人信息保护合规工作，并提醒其他餐饮企业针对类似问题自觉主动予以整改。

据报道，在中国国家网信办网络执法与监督局指导下，6月16日起，上海市网信办联合多部门，开展为期半年的·消费领域个人信息权益保护专项执法行动，对个人信息领域的“过度采、强制要、诱导取、违规用”等违法行为开展集中整治。