美媒：华为和中兴或参与中国在古巴的监听计划

美国媒体报道，在特朗普政府执政时期，美国政府曾追踪到中国电信巨头华为和中兴通讯员工进出中国在古巴建立的监听设施。这说明上述两家中国电信公司可能参与了中国在古巴的监听计划。

据美国《华尔街日报》星期三（6月21日）引述知情人士报道，上述情报已令特朗普政府怀疑，这两家中国电信公司可能在加强中国从古巴监视美国的能力方面发挥了作用。目前还不清楚拜登政府是否进行了同样的调查。

知情人士说，虽然华为和中兴通讯并不从事监听工具的制造，但两家公司都有推进监听计划的技术，如向中国传输数据的服务器和网络设备。

对此，华为在一份声明中称，华为反驳“这种毫无根据的指控”，公司“致力于遵守我们运营所在地的适用法律和法规”。中兴通讯则没有回应置评请求。

本月8日起，中国在古巴设立针对美国的电子监听设施的消息甚嚣尘上。中国、古巴都指报道毫无根据、纯属造谣，美国官方则指报道不准确。

但《华尔街日报》10日仍引述美国官员称，中国在古巴进行的间谍活动在2019年就已开始，两国政府在当地共同运营了四个监听站。这一消息引起了美国国会的担忧，纷纷要求白宫对此进行澄清。

美国众议院中国问题特别委员会主席加拉格尔星期二也在一份声明中质疑，华为和中兴通讯在古巴的业务可能为中国情报官员往返古巴提供掩护，而不会像正式访问那样引起怀疑。

他认为，中国在古巴情报收集能力的加强很可能得到中国电信公司的帮助。加拉格尔因此呼吁白宫对向中国电信公司出口美国技术的管制政策进行澄清。