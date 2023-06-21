中国官媒及经济学家称央行或将进一步放松货币政策

在中国央行连续降息后，中国三大国营证券报援引经济学家在头版报道，央行可能会进一步放松货币政策。

据彭博社星期三（6月21日）报道，《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》援引多位分析师的预测称，在商业银行星期二（20日）下调贷款市场报价利率后，下半年将出台更多货币刺激措施以提振经济增长。

报道称，央行降息后，外界对于出台更多货币和财政刺激措施的预期有所上升。经济学家分析，央行降息表明政策转向更宽松。

据《上海证券报》报道，浙商证券首席经济学家李超称，随着美联储可能在第四季度进入降息周期，中美两国基本面差和货币政策差收敛，中国货币政策宽松空间进一步打开。他说，预计下半年仍有可能降准、降息，结构性政策工具将持续发力。

平安证券首席经济学家钟正生也告诉《上海证券报》，今年下半年二次降准可以期待，年内存在再次降息的可能性。

《中国证券报》报道，天风证券研究所宏观首席分析师宋雪涛称，管理部门后续可能推出更多结构性货币政策工具和专项再贷款工具，定向支持高技术制造业等领域。

另据新华社报道，中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁星期二出席“恢复和扩大消费”调研协商座谈会时，也强调恢复和扩大消费的重要性。

王沪宁说，要深刻认识恢复和扩大消费是推进中国式现代化的应有之义，是实现高质量发展的必然选择，是实现全年经济发展预期目标的内在要求。

著名经济学家刘元春本周接受中国媒体采访时也呼吁采取降息和其他支持措施。

刘元春说，降息是很重要的促投资的手段，呼吁银行业进一步降低贷款利率。他还说，支持房地产市场平稳发展的政策要加力，部分城市可放宽限购限贷限价等政策，持续推进头部房企债务重组和资金注入。