调查：中国经济放缓成在华欧企最大商业挑战

中国欧盟商会表示，中国和全球经济放缓成了在华欧洲企业的最大商业挑战，其次才是中美政治局势紧张和脱钩问题。

综合路透社和彭博社报道，中国欧盟商会星期三（6月21日）公布年度立场文件。文件显示，将中国视为未来投资前三大目的地的欧洲企业数量创有记录以来新低，只有55%；2022年在中国市场获利的欧洲公司数量较前一年下滑了三倍，中国利润对欧洲公司的重要性也连续两年下跌。

受访企业认为，经济放缓是它们面临的最大商业挑战，排在中美政治紧张局势、脱钩和冠病疫情等挑战之上。

中国欧盟商会今年2月至3月对在华欧洲公司进行调查，共收集了570份回复。结果也反映2022年在中国经商出现亏损的欧洲公司数目创新高。

约64%受访在华欧洲企业认为，在中国经商比以往变得更具挑战性。中国欧盟商会说，由于中国的商业环境更具挑战性和不可预测性，在华欧洲企业的投资和运营战略正进行相应的调整。

但调查也显示，63%的受访企业表示，如果市场和监管障碍消除，它们愿意增加在华投资。

商会认为，过去三年商业情绪恶化的情况非常严重，并非一晚就可逆转。欧洲企业在中国正面临一场完美的挑战风暴，促使这些企业思考降低风险或对冲风险的方法。

商会也指出，欧洲和美国即将推出的新法案，将迫使很多公司提高在中国业务的透明度，在华欧企寻求供应链多元化和从中国撤资的趋势可能将在中期内加剧。约11%的受访企业表示，它们已将部分投资转移到海外，这一比例与去年调查的比例持平。

针对地缘政治冲突，商会指出，在华欧洲企业正面临来自中国、欧洲和第三方利益相关者日益加剧的政治压力。随着消费者需求日益政治化，这些企业正被拉往不同的方向。