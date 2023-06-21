两公民在美被定罪 中国外交部促美立即纠正错误

美国星期二（6月20日）将一名纽约退休警察和两名中国公民定罪后，中国外交部星期三（21日）敦促美国立即纠正错误。

中国外交部发言人毛宁星期三在例行记者会上说，打击跨国犯罪、开展国际追逃追赃是正义的事业，得到国际社会的广泛认可。中国执法机关严格根据国际法开展对外执法合作，充分尊重外国的法律和司法主权，依法保障犯罪嫌疑人的合法权益，有关行动无可非议。

毛宁还说，美方无视基本事实，别有用心对中方追逃追赃工作进行污蔑抹黑，甚至不惜动用司法手段，中方对此坚决反对。

毛宁强调，中方敦促美方立即纠正错误，切实履行《联合国打击跨国有组织犯罪公约》《联合国反腐败公约》等国际条约的义务，承担国际责任，不要沦为犯罪分子的避罪天堂。

据彭博社报道，涉案三人被控于2016至2019年间，在美国进行非法执法行动，对纽约一名居民及其家人实施监视，还告知其中一人必须在回中国和自杀之间做选择。

三名被定罪的被告分别是：55岁的退休纽约警察麦克马洪 (Michael McMahon)；27岁的郑从英（Zheng Congying，音译）；66 岁的朱勇（Yong Zhu，音译）。

布鲁克林的美国检察官布皮斯 (Breon Peace) 称，麦克马洪将面临长达20年的监禁，郑从英和朱勇将面临长达25年的监禁。三人的律师均表示将提出上诉。