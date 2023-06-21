国民党吁党内立委参选人不能因选举考量忽略党

国民党总统参选人、新北市长侯友宜的支持度在多家民调持续垫底，引发蓝营立委参选人担忧，甚至为此主张“政党轮替大联盟”。对此，国民党方面稳定军心，强调不能因为选举考量而忽略党。

据台湾《上报》报道，国民党文传会主委林宽裕星期三（6月21日）受访时说，有些中常委在会中称，国民党提名的立委参选人不能因为自身的选举考量，就把整个国民党忽略掉，更何况中南部选情更加艰困，若按照“政党轮替大联盟”的逻辑，那些参选人是否也能跟对手合作？

林宽裕说，很多中常委对这些言论非常不以为然，并呼吁党中央要有规范。国民党中央也会请考纪会审酌，若情节严重者，将以党纪处理。

林宽裕称，党内立委参选人若未经地方党部同意，不应该跨党去帮别人站台，或请他党参选人协助站台，这是党的原则。如果有特殊例外，经过地方党部、中央党部沟通同意后，就不会受限。

他还以棒球经典赛举例，表示很多球赛都是直到最后才逆转，这种拼斗精神值得学习，党主席朱立伦也说过，国民党也许在球赛第一局没有站稳，但只要尽快调整脚步就定位，最终一定可以打赢选战。

由于侯友宜在多家民调中持续垫底，不少国民党立委参选人因此公开表态，希望得到柯文哲的支持，甚至表明会请柯文哲为自己站台，其中包括士林大同区立委参选人游淑慧、国民党台北市议员张斯纲等。

国民党大安区立委参选人罗智强日前也说，政党轮替的目标不应凌驾于对国民党的情感和义务，无论侯友宜、柯文哲或其他人当选总统都是次要问题，首要问题是能不能政党轮替，也许不是国民党重返执政，也许是筹组联合政府，但民进党一定要下台。