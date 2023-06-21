四川大学：“地铁偷拍”事件涉事学生被留校留党察看

中国四川大学一名女学生在广州地铁上怀疑被农民工偷拍，当场证实对方清白后却仍对其进行网络曝光一事，引发舆论风暴。四川大学星期三（6月21日）通报，给予身为中共党员的当事学生留校察看、留党察看处分。

据“四川大学”官方微博发布的情况通报，2023年6月7日，该校2022级硕士研究生张某在其个人社交账号发布其所拍他人视频及不当言论，造成严重不良社会影响。事情发生后，学校密切联系事发地警方和当事学生沟通了解情况，并就相关问题开展调查核实。

通报称，经查实，该生存在违反大学生行为准则和学校教学管理规定的行为。考虑到该生公开道歉，经调解后取得对方谅解，双方达成和解，本着教育与惩戒相结合的原则，学校依据《四川大学学生纪律处分规定》，给予该生留校察看处分；依据《中国共产党纪律处分条例》，给予该生留党察看处分。

通报还说，学校对该生推荐免试研究生的接收过程进行了核查，未发现违反国家和学校相关规定的情形。

据此前报道，尽管当事女子6月11日已公开道歉并获得当事人谅解，不少中国网民仍批评她作为新闻传播专业的学生，言行与措词背离其专业应有的素养，并质疑她在没有任何证据表明对方偷拍的情形下，在网络构陷他人。

这一事件也引发关于网络暴力行为的讨论。官媒央视网6月12日曾就事件发表评论称，网络不是法外之地，不是随意泄私愤的地方，网络曝光也不是“喊打喊杀”的工具。