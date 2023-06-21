大众等德车企被指未审查供应链是否涉新疆强迫劳动

大众汽车、奔驰等多家德国汽车大厂被人权组织指控，没有仔细审查其供应链是否涉及中国新疆强迫劳动，可能违反德国的供应链相关法律。

据路透社报道，总部设于柏林的人权组织欧洲宪法与人权中心（ECCHR）星期三（6月21日）向德国联邦经济和出口管制办公室举报大众汽车、宝马和奔驰，指这三家顶级汽车制造商没有做好尽职调查，以防止其供应链涉及新疆强迫劳动的风险。

大众汽车对此表示，公司对这些指控感到惊讶，将进行审查；奔驰则称还没有收到投诉，并表明公司在新疆地区没有业务。奔驰还补充说：“正在与我们的供应商联系，每当有人提出关切，我们就会要求供应商澄清。”宝马公司还没有回应置评请求。

自今年1月1日起，德国超过一定规模的公司必须建立尽职调查程序，包括年度风险分析，以防止供应链出现可能涉及人权和环境破坏的行为。

美国等西方国家长久以来指控中国政府在新疆地区实施强迫劳动，中国政府则称这些指控是无中生有，并反指美国是在通过这些指控“以疆制华”。

大众汽车公司在新疆设有工厂，但该工厂不生产汽车，只对在新疆地区销售的汽车进行质量检查。

宝马和奔驰虽然在新疆没有设立工厂，但谢菲尔德哈勒姆大学的研究人员和其他机构称，这两家汽车制造商的供应商与新疆或附近的公司之间存在业务联系。