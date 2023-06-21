海南发现白骨男尸 为在逃19年的贪污受贿嫌疑人

中国海南省警方查明了今年4月在澄迈县发现的无名男尸身份，为一名在逃19年的辽宁省贪污受贿嫌疑人，两起案件一并告破。

据“海南广播电视总台”微信公号星期二（6月20日）报道，今年4月5日，海南省澄迈县公安局根据群众举报，在澄迈县福山镇某橡胶林内一辆破旧三轮电动车后排座椅上，发现一具白骨化无名尸。经现场勘查分析，确定该具无名尸系一具年龄约50岁、身高1.71米左右的男性尸骸，现场无打斗痕迹，未发现证明死者身份的物品。

警方结合尸检结果和现场情况判断，该死者为疾病突发死亡，初步排除他杀的可能性，但因死亡时间跨度较长，尸骸已呈白骨化，身份信息核查工作面临严重困难。

据报道，为尽快查明死者身份，专案组民警进行了大面积线下走访调查并查看大量视频监控后发现，一名中年男子曾驾驶警情现场发现的电动车在澄迈县大丰镇长期出没。民警随后根据该名中年男子的相片，在大丰镇辖区内进行拉网式排查，发现该男子自称“王玉”，辽宁人，长期在澄迈老城、大丰等地打工独居，目前已失联且未能取得其家属联系方式。

经过进一步调查分析，民警发现“王玉”户籍信息查询显示“查无此人”，且其为人低调，平日里深居简出，社会活动和人际交往时隐匿真实身份，极有可能为负案在逃人员。民警遂将“王玉”照片进行信息比对碰撞，发现其与辽宁铁岭籍贪污受贿在逃嫌疑人王某祥照片高度相似。

澄迈县民警与辽宁铁岭警方取得联系后，通过亲属辨认及DNA鉴定，最终成功确定澄迈县福山镇某橡胶林内发现的该具白骨化无名尸“王玉”，其真实身份就是2004年因涉嫌贪污受贿被辽宁铁岭警方网上通缉的王某祥。至此，白骨尸体身份水落石出，19年悬而未破的积案也就此告破。