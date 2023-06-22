李强抵达巴黎：法国是具有独立自主精神的大国

中国总理李强结束访德之行，续程前往法国。李强称法国是具有独立自主精神的大国，并说中国愿同法国一道，打造更具韧性的中法、中欧产业链供应链。

据新华社报道，李强在当地时间6月21日下午应法国政府邀请，乘包机抵达巴黎奥利机场，对法国进行正式访问并出席新全球融资契约峰会。国务委员兼国务院秘书长吴政隆等陪同人员同机抵达。

李强走下舷梯，礼兵沿红毯两侧列队致敬。法国内政部长达尔马宁和中国驻法国大使卢沙野等到机场迎接。

李强说，法国是联合国安理会常任理事国和具有独立自主精神的大国，是中国的全面战略伙伴。中法关系保持高水平发展，历来具有远远超出双边范畴的全球意义。

他也说，中国愿同法国一道，将两国元首绘制的中法关系发展蓝图转化为“施工图”“实景图”，扩大双向开放，打造更具韧性的中法、中欧产业链供应链，深化人文交流互鉴，携手应对气候变化、可持续发展等全球性挑战，为中法关系持续健康稳定发展注入新动力，为世界和平、稳定与发展注入更多信心和力量。

李强将在访法期间会见法国总统马克龙，同法国总理博尔内举行会谈，会见法国参议长拉尔歇，出席中法工商界晚餐会并参观法国企业。李强还将应邀出席新全球融资契约峰会并发表讲话。

李强抵达法国后，前往了施耐德电气集团巴黎创新中心参观，听取集团董事长赵国华有关集团情况和对华合作的介绍，参观了智能化机器人、“开放自动化”平台等代表性产品，并视频连线集团诺曼底工厂了解集团未来发展规划。

报道称，李强希望施耐德电气集团坚持深耕中国市场，不断创新合作模式，表示中国市场大、配套全、人才多，投资中国一定会收到丰厚的回报。

中国国家发展改革委星期三（6月21日）在官网公布，发改委在德国与大众汽车、巴斯夫、梅赛德斯—奔驰、宝马签署合作意向书。