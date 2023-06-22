中国家电巨企美的据报放弃收购瑞典高档品牌伊莱克斯

知情人士透露，中国家电巨企美的集团得悉伊莱克斯不愿接受协议后，已放弃收购这家瑞典家电制造商。

彭博社星期四（6月22日）引述匿名知情人士报道，美的今年春季初步接触伊莱克斯（Electrolux）以来，两家公司一直就潜在交易的条件进行磋商。美的无法满足伊莱克斯及其最大股东Investor AB提出的所有要求。

尽管洗碗机和冰箱产业未必被视为对国家安全构成风险，但在欧美出台更多保护主义措施的背景下，伊莱克斯和Investor AB要求美的在定价和监管问题上做出保证。

知情人士称，伊莱克斯和Investor AB希望，即使在监管上遇到障碍收购也会推进。知情人士也说，伊莱克斯和Investor AB还寻求就业、管理和战略上的保证。瑞典亿万富豪沃伦博格（Wallenberg）家族的投资平台Investor AB持有伊莱克斯近18%的股权和30%的投票权。

在彭博新闻社5月初报道了美的探讨收购伊莱克斯，这家瑞典家电制造商的股价大涨。伊莱克斯的B股过去12个月在斯德哥尔摩股市上涨了5.2%，令其市值达到39亿美元（约52亿新元）。

知情人士称，虽然目前收购计划被搁置，但美的多年来对伊莱克斯一直很感兴趣，也不能排除它未来会重新考虑这笔交易。伊莱克斯和Investor AB的代表不予置评。美的方面接受《环球时报》询问时，对相关消息不予置评。

总部位于广东省佛山市的美的一直寻求与伊莱克斯达成友好协议。美的对海外收购并不陌生，它在2016年买下了东芝家电业务的控股权，一年后又收购了德国机器人制造商库卡（Kuka AG），引发德国政府的担忧。