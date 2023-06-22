欧盟对俄实施最新制裁方案 不包括五家中企

欧盟成员国支持针对俄罗斯实施的新一轮制裁方案，包括打击规避制裁的措施和制裁名单，但未将五家中国企业纳入贸易制裁名单内。

据彭博社星期三（6月21日）报道，欧盟轮值主席国瑞典发推文宣布，欧盟成员国就对俄罗斯实施新一轮制裁的消息。这是自俄罗斯总统普京发起战争以来，欧盟对俄罗斯推出的第11轮制裁方案，其中包括禁止多种商品过境俄罗斯，并推出新措施打击未尽力防止俄罗斯规避欧盟制裁的第三国。

此轮制裁的主要目的在于查缺补漏，解决规避制裁的问题。这尤其关系到莫斯科通过其他国家如阿联酋、亚美尼亚、哈萨克斯坦和其他中亚国家采购违禁技术，并最终用于对乌克兰的战争。

按照新机制，在外交努力失败的情况下，欧盟国家有权针对第三国出台限制关键出口的措施。

欧盟使节已批准上述制裁方案，如今需获得欧盟成员国的签署才能正式通过生效。在此过程中，一些细节最终可能仍有调整，相关措施预计将于星期五（23日）生效。

根据最新草案，在北京方面保证会解决相关问题之后，欧盟取消了对五家中国公司的贸易制裁计划，这些公司据称向俄罗斯公司提供了违禁技术。三家据称由俄罗斯控制的香港公司被列入贸易制裁名单。制裁名单将新增数十名个人和实体。

彭博社6月8日引述知情人士报道，中国外交官近几周在布鲁塞尔和北京与欧洲外交官会面，以说服欧洲官员放弃对涉援俄军方的中企实施制裁。

香港《南华早报》6月15日报道，中欧官员在布鲁塞尔会谈后，五家中国企业暂时从制裁名单被剔除。中方说，他们将尽力确保中国公司停止转售欧洲制造的高科技产品，使其为俄罗斯军方所用。

《南早》6月17日报道，中国驻欧盟使团团长傅聪16日在比利时首都布鲁塞尔出席一场中企商业论坛时说，中国没有承诺阻止中国企业帮助俄罗斯军方规避欧盟制裁。