苹果台湾供应商5月收入连续四个月下滑

受生活成本高企对非必需消费品支出构成的制约，美国苹果公司在台湾主要供应商5月份的收入连续第四个月下降。

据彭博社星期三（6月21日）报道，彭博汇总的数据显示，苹果的主要供应商如鸿海精密（设备组装企业）和台积电（零部件制造商）5月份收入合计为9441亿元新台币（约409亿新元），同比下降7.8%，环比降幅为2.1%。

在本月发布Vision Pro头戴式设备和升级版Mac之前，苹果第一季度境况艰难，其硬件销售不是出现下滑，就是停滞不前。iPhone收入小幅增长，给市场带来意外之喜，因为市场原本预计iPhone收入会出现更严重下滑。

由于个人电脑需求进一步放缓，Mac部门受到的冲击尤为严重，第一季度收入下降了31%。业内个人电脑领先制造商联想集团和华硕电脑近几周曾表示，他们预计需求要到明年才能恢复增长势头。

在智能手机市场，苹果的韧性强于竞争对手。由于清理待售库存，苹果很多对手的出货量降幅达到两位数。这也影响了对鸿海和台积电服务的需求，因为它们为更广泛的消费电子生态系统供货。

总部位于新竹的台积电本月称，公司正处于库存调整期，但某些市场开始出现复苏。台积电重申对2023年上半年收入的预测，以美元计算将下降约10%。