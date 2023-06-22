李强：中国赞赏法国政府反对阵营对抗和脱钩断链

中国总理李强在法国巴黎出席中法工商界晚餐会时说，中国赞赏法国政府反对阵营对抗和脱钩断链，并希望中法企业家共同维护中法、中欧产业链供应链稳定和韧性。

据新华社报道，李强在当地时间6月21日晚间于晚餐会上致辞，就深化中法合作提出共同维护全球产业链供应链安全稳定，加强中法创新合作，以及打造良好营商环境。

他说，“中法良好的政治互信使我们在相互依赖中看到稳定性、确定性和共同的发展机遇，而不是风险。我们赞赏法国政府反对阵营对抗和‘脱钩断链’。希望中法企业家坚定支持经济全球化，做开放共赢、务实合作的行动派，共同维护中法、中欧产业链供应链稳定和韧性。”

李强也说，中国将坚定不移深化改革、扩大开放，进一步放宽现代服务业等领域市场准入，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，加大知识产权保护力度，打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，依法维护外国企业在华合法权益。

他希望法国保持市场开放，为中国企业提供公平、公正、非歧视的营商环境，并欢迎法国企业继续积极参加中国进博会，进一步开拓中国市场。

李强是在结束访德之行后，续程前往法国，6月21日下午乘包机抵达巴黎奥利机场。

李强早前也称，法国是具有独立自主精神的大国，并说中国愿同法国一道，打造更具韧性的中法、中欧产业链供应链。