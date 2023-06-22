驻斐济办事处复名失败 台外交部批大陆打压

针对驻斐济商务办事处复名失败，台湾外交部谴责中国大陆打压。

据台湾外交部星期三（6月21日）在官网发布的新闻稿，斐济外交部今年3月24日正式知会台驻斐济代表处，自今年3月15日起恢复该处名称为“中华民国（台湾）驻斐济商务代表团”（Trade Mission of the Republic of China (Taiwan) to the Republic of Fiji），并享有依据1971年《斐济外交特权及豁免法》之外交特权，但近期斐济政府迫于中国大陆压力，再次将台驻斐济代表处名称改回“驻斐济台北商务办事处”（Taipei Trade Office in Fiji）。

台湾外交部称，对于中国大陆再度于国际场域打压台湾、贬抑台湾主权地位的行径，外交部予以最严厉谴责，“相信国际社会自有公断”。

新闻稿说，斐济政府今年3月决定提升台驻处名称后，中国大陆驻斐济大使馆即向斐济政府提出抗议，并施压称将采取报复手段。中国大陆外交部副部长马朝旭于4月13日访问斐济，再度强力施压。斐济政府虽经多次内阁会议讨论，最终仍屈于中国大陆压力，决定将台驻处名称改回“驻斐济台北商务办事处”，外交部对于斐济政府未能坚持立场表示遗憾。

另据中国驻斐济使馆微信公众号消息，中国驻斐济大使周剑星期二（20日）在使馆举行媒体学者吹风会介绍中斐关系时说，中斐关系面临的巨大政治障碍得以扫除。

周剑说，不久前，斐济新政府做出恪守一个中国原则的重要决定，将台湾驻斐济机构名称纠正为“台北商务办事处”，取消其外交特权，为中斐全方位务实合作筑牢了根基，打开了闸门。中方愿在一个中国原则的基础上，同斐各界加强务实合作，把两国关系提升到更高水平，惠及更多斐济百姓。