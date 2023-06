驻斐济办事处复名失败 台外交部批大陆打压

针对驻斐济商务办事处复名失败,台湾外交部谴责中国大陆打压。

据台湾外交部星期三(6月21日)在官网发布的新闻稿,斐济外交部今年3月24日正式知会台驻斐济代表处,自今年3月15日起恢复该处名称为“中华民国(台湾)驻斐济商务代表团”(Trade Mission of the Republic of China (Taiwan) to the Republic of Fiji),并享有依据1971年《斐济外交特权及豁免法》之外交特权,但近期斐济政府迫于中国大陆压力,再次将台驻斐济代表处名称改回“驻斐济台北商务办事处”(Taipei Trade Office in Fiji)。

台湾外交部称,对于中国大陆再度于国际场域打压台湾、贬抑台湾主权地位的行径,外交部予以最严厉谴责,“相信国际社会自有公断”。

新闻稿说,斐济政府今年3月决定提升台驻处名称后,中国大陆驻斐济大使馆即向斐济政府提出抗议,并施压称将采取报复手段。中国大陆外交部副部长马朝旭于4月13日访问斐济,再度强力施压。斐济政府虽经多次内阁会议讨论,最终仍屈于中国大陆压力,决定将台驻处名称改回“驻斐济台北商务办事处”,外交部对于斐济政府未能坚持立场表示遗憾。

另据中国驻斐济使馆微信公众号消息,中国驻斐济大使周剑星期二(20日)在使馆举行媒体学者吹风会介绍中斐关系时说,中斐关系面临的巨大政治障碍得以扫除。

周剑说,不久前,斐济新政府做出恪守一个中国原则的重要决定,将台湾驻斐济机构名称纠正为“台北商务办事处”,取消其外交特权,为中斐全方位务实合作筑牢了根基,打开了闸门。中方愿在一个中国原则的基础上,同斐各界加强务实合作,把两国关系提升到更高水平,惠及更多斐济百姓。