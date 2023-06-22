台北市党部首场挺侯友宜造势大会 将邀请韩国瑜参加

新北市长侯友宜获得国民党征召参加2024年台湾总统选举，地方挺侯造势活动陆续展开，台北市党部首场挺侯造势大会将于7月2日举行，预计将邀请韩国瑜参加。

据台湾《联合报》报道，这场造势大会将在台北市大直某饭店举行，将邀请台湾前总统马英九、台北市长蒋万安、台北前市长郝龙斌等国民党内重量级人士参加。台北市党部也将邀请韩国瑜出席，让侯友宜和韩国瑜有机会同台，凝聚胜选气势。

台北市党部主委黄吕锦茹说，这场千人造势大会只是开始，参加的是基层党务或社团干部，未来也会与侯办规划台北市大型户外造势活动。

另外，国民党目前台北市第五选区（中正万华）立委提名呈现僵局，党内人士认为，最好趁此机会回到原本构想，直接征召够强的人选参选，台北市党部2月间锁定争取征召韩国瑜的女儿韩冰参选，台北市党部高层也多次拜会韩国瑜争取。

党务人士说，原本韩冰并不排斥，只盼晚点提名，但5月中下旬因有意争取的市议员接连表态，韩冰也回复想回加拿大攻读硕士，全案不得不喊卡。但若能提名韩冰，再加上韩国瑜人气加持，颇具胜选实力，也是地方人士可接受的人选。党内人士透露，若能成功征召韩冰，中正万华区参选人中有两位已表达会全力支持韩冰。

2020年立委选举，国民党中正万华党内初选也出现争议，最后由党中央接手直接提名。黄吕锦茹指出，会将整个提名资格审议委员审议过程签给中央，由中央裁示。至于党内人士希望能征召韩冰，她说，韩冰应对进退佳，形象清新，很多人很喜欢她，是非常好的人选。