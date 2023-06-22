南宁召开听证会拟降低停车费 市民吐槽停车贵已有10年

广西南宁市召开道路停车位机动车停放服务收费标准听证会，整治各种收费乱象，包括被市民吐槽10年之久的昂贵停车费问题。

据澎湃新闻报道，南宁市星期三（6月21日）召开道路停车位机动车停放服务收费标准听证会，对缩短收费时段、延长免费时间、设置最高限价、降低收费标准等方面进行优化调整。

此次听证会的导火索，源于南宁慧泊停车场服务有限责任公司（以下简称“慧泊公司”）与南宁市青秀区人民法院签订的《合作备忘录》，使慧泊公司诉讼案件能够得到优先权。

《合作备忘录》之所以引发广泛质疑，是因慧泊公司存在的各种收费乱象一直饱受诟病，南宁市民对停车贵的吐槽更是已有10年之久。

例如，在2014年实行的停车收费标准下，若要在南宁市中山路等属于一类区域一级道路全天停车，需交停车费155元（人民币，约28新元）。

随着“合作备忘录”事件的不断发酵，南宁市民对于优化停车收费政策的呼声逐渐被政府重视。慧泊公司与法院签订的《合作备忘录》很快被责令解除，五名相关人员被停职。

南宁市市长侯刚在今年5月23日举行的优化调整道路停车收费管理新闻发布会上就停车贵问题，公开向市民鞠躬道歉。

发布会上宣布，即日起实行机动车免费停放时长从15分钟延长至30分钟、取消非机动车保管服务费等立行立改的过渡性措施。

发布会同时宣布，慧泊公司从5月22日开始停止运营、停业整顿、接受审计，由南宁公交集团接管城市道路停车位运营管理业务。

在听证会上，来自社会各界的53名听证会参加人，对道路停车位机动车停放服务收费标准听证方案发表了意见。南宁市发展改革委表示，会对会上的意见进行梳理和采纳，按程序制定南宁市道路停车位机动车停放服务收费标准，并尽快向社会公布。