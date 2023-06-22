宁夏银川烧烤店爆炸事故 涉事九名人员被警方控制

中国宁夏回族自治区银川市一家烧烤店发生爆炸事故造成31死七伤，涉事九名人员已被警方控制。

据中国央视新闻客户端星期四（6月22日）报道，宁夏回族自治区党委通报，目前公安部门已依法对银川烧烤店爆炸事故中的烧烤店店长、股东和工作人员等九人进行控制，并冻结其资产。

宁夏回族自治区相关部门将烧烤店附近两栋住宅楼、四个单元64户居民全部临时安置在周边酒店，安排专人做好群众情绪安抚工作，并加紧核实死者身份，一对一用心用情做好死者家属情绪安抚和善后工作。

据新华社消息，星期三（6月21日）晚上8时40分许，宁夏回族自治区银川市兴庆区民族南街富洋烧烤店操作间液化石油气（液化气罐）泄漏引发爆炸，造成38人伤亡，其中31人经抢救无效死亡，七人正在全力救治中（危重一人、中度烧伤、轻症和玻璃划伤各两人）。

据“银川发布”微信公众号消息，根据公安、消防部门询问笔录，打119报警人冯红娟（烧烤店店员）和马成军（烧烤店后厨配菜师傅）反映，爆炸前一小时左右闻到有煤气泄漏，发现液化气罐阀门坏了，就让李志翔（烧烤店后厨烧烤主管）去买阀门，回来后在更换阀门过程中发生了爆炸。

一名星期三晚在现场参与搜救的工作人员告诉澎湃新闻，现场情况比想象严重得多，爆炸后现场浓烟很大，许多人从烧烤店被抬出时已没有意识、浑身瘫软，目测其中一些人烧伤并不严重。

一名参与抢救伤者的知情人士说，死亡人员多为窒息死亡，死亡人员中有高中生和退休老人。

另有一名银川市消防救援支队的工作人员说，事故具体原因和损失正在进一步调查中。

据了解，富洋烧烤店是当地一家小有名气的烧烤店，在银川已经营多年，爆炸事故发生时正值用餐高峰。

事故发生后，中国国家主席习近平作出重要指示，要求全力做好伤员救治，加强重点行业重点领域安全监管，切实保障人民群众生命财产安全。