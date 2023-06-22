宁德时代拟向员工提供无息借款支持购房

中国电池龙头公司宁德时代宣布，将拿出0.3%净资产向员工提供借款期限最长不超过十年的无息贷款，以支持员工购置自住商品房。

据澎湃新闻报道，宁德时代星期三（6月21日）召开董事会会议，同意为更好地吸引与保留公司所需优秀人才，支持员工实现安家乐业，公司拟为员工提供无息借款。

宁德时代称，为保障借款流程申请与审批程序的合规性，制定了《员工借款管理办法》，自公司董事会审议通过之日起生效实施。

办法规定了借款人需满足的条件，包括应是与公司或子公司或分公司签订劳动合同的正式员工，借款期限内员工须在公司或子公司或分公司就职，无不良个人征信记录等。此外，借款人中不包括公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等。

办法明确，借款用途主要包括员工本人在工作单位所在地级市或直辖区范围内购置自住商品房，以及经公司总经理认定的其他特殊借款情形。公司将向符合条件的员工以免息的方式提供借款，借款期限最长不超过十年（含）。

在借款额度方面，公司可向员工提供的借款总额度限额为公司最近一期经审计净资产的0.3%。在此额度范围内，员工归还的借款及尚未使用额度可循环用于后续员工借款申请。

根据宁德时代披露的一季度季报，公司2023年一季度的总资产为6402亿元（人民币，下同，约1196亿新元），总负债为4314亿8000万元，净资产为2087亿2000万元。若按照净资产的0.3%计算，则宁德时代可拿出6亿2600万元提供给员工借款。

另据财报显示，宁德时代一季度实现营业收入890亿3800万元，同比增82.9%，归母净利润98亿2200元，同比增557.97%，扣非净利润780亿元，同比增698.35%，经营活动产生的现金流量净额为209亿6600万元，同比增加196.31%。