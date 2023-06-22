中德司法部长会谈：生存权发展权是中国首要基本人权

中国司法部长贺荣当地时间星期一（6月19日）晚与德国联邦司法部长布施曼会谈时强调，生存权和发展权是中国首要的基本人权。

根据中国司法部网站星期三晚发布的新闻稿，在德国柏林参加第七轮中德政府磋商的贺荣当天向布施曼介绍了中共二十大有关情况，并强调中国司法部深入践行中国国家主席习近平新时代中国特色社会主义思想，立足一个统筹、五大重要职能等，积极促进社会公平正义，保障人民各项基本权益，推进全面建设社会主义法治国家。

新闻稿介绍，贺荣向布施曼阐明了中国尊重和保障人权的原则立场，强调生存权和发展权是中国首要的基本人权，并就人权问题积极做德方工作。

双方就2024年在中国举办第十九届研讨会、继续商签《中德法律交流与合作协议》第八个实施计划以及人权对话、知识产权、人工智能、个人信息保护、法律服务市场准入等进行了富有建设性的磋商。双方表示，尽最大努力，朝着达成协议的目标，继续沟通协调。

中国方面的新闻稿说，双方认为，中德法治国家对话开创了不同社会制度、不同文化传统国家之间在法治国家建设方面进行平等对话和友好交流的先例，为双方健全完善相关法律制度等发挥了积极作用。

双方表示，愿意重视对方关切，共同努力，推动进一步深化两国律师和公证员交流互鉴、人员培训、实务合作，为两国经贸往来、商业投资、科技交流创造良好的法治化营商环境。双方通过对话磋商，增进了互信、理解，为重启中德法治国家对话奠定了良好基础。