李家超：香港最大吸引力是work hard play hard

香港特首李家超星期三（6月21日）认为，香港最大的吸引力是 “Work hard ! Play hard（努力工作尽情玩）”。

李家超当天接受香港中通社专访回答香港最大吸引力是什么时说，“用英文形容就简单点，香港可以让你Work hard ! Play hard（努力工作尽情玩） ! ”。他说：“香港生活符合我心中的要求，你不会闷，生活多姿多彩。”

李家超举例说，半个钟头就可以去爬山，半个钟头就去到郊野公园，还可以做水上活动、做运动等。

他说：“什么在这里都好容易享有，所以有人讲香港这是不停的城市，不论什么时候，你想吃什么都可以，无限制的做自己喜欢的事。可以去爬山，去做运动、去购物，去享受我们美食天堂。”

李家超还说：“或者你享受文化、享受艺术，不同种族又可以共融，在这里是互相包容的生活，所以香港不是第二个地方能取代的。”李家超形容香港的生活是“综合型”的。

李家超还指，香港地理位置优越，作为大陆很好的门口，也是很好的通道，能进入大陆不同城市和市场。

李家超说，香港透明度高，很多人认识香港﹔香港有很好的法治精神，地理位置很方便；香港也是多元化社会，既可以实现理想，也可以在这里享受多姿多彩的生活。