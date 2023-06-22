江苏健美赛女选手不满成绩向裁判扔鞋 主办方已开展调查

江苏省健美健身锦标赛日前发生女选手不满比赛成绩向裁判扔高跟鞋事件，主办方之一的江苏省健身健美运动协发公告称，已设立调查组开展工作。

据澎湃新闻报道，江苏省健身健美运动协会星期四（6月22日）午间发出公告称，星期天（6月18日）下午，江苏省健美健身锦标赛女子健身模特全场冠军总决赛谢幕环节，出现某运动员因不满比赛成绩，在舞台上丢鞋砸裁判事件。主办单位高度重视，已联合成立调查组开展工作，将依规依纪调查比赛中的赛风赛纪问题，对违规情况进行严肃处理。

据极目新闻此前引述知情人士报道，扔鞋事件发生在6月18日，或因涉事女运动员小阳（化名）对裁判打分不满意。网传视频中，在江苏省健美健身锦标赛上，六名女运动员正在展示形体时，最左侧那名紫衣运动员突然脱下高跟鞋，扔向台下的裁判席，后被工作人员带离现场。

自称是这次大赛运动员的王女士（化姓）星期三（6月21日）对记者说，事后扔鞋女子小阳（化名）告诉了她经过。6月18日上午的健身比基尼项目，小阳没有进决赛（前六），以为是裁判误判便提出申诉，未得到答复。于是在下午参加健身模特项目展示时，小阳就扔鞋了。

王女士称，赛前开会时裁判告知他们，如果申诉就需要交1000元人民币（约187新元），用于查监控、看回放、查打分表等，但不清楚小阳是否交钱申诉。

极目新闻记者从某社交平台联系到一名疑似是小阳本人的运动员，她发出几张比赛现场的视频截图，将自己与其他选手作对比，并称有比赛视频为证，她的状态为什么进不了决赛，但未对扔鞋、申诉等作出具体回应。

连云港市体育总会回应称，女子扔鞋行为主要针对的是裁判，组委会和她沟通过，现场处置了。比赛期间向裁判扔鞋，或违反了大赛相关规定。运动员如果对裁判打分有异议，可以通过正常途径向大赛仲裁委员会申请仲裁。

江苏省社会体育管理中心负责该赛事的工作人员说，小阳扔鞋举动既扰乱赛场秩序，也违背了体育精神。大赛有申诉机制，小阳对裁判打分不满意可以向仲裁委员会申诉，而她比赛期间没有申诉。

该工作人员坦言，理解每一名运动员在比赛中想夺冠的心情，但也要看自己有没有那个水平。小阳在健身模特项目进了前三（决赛），但她的健身比基尼项目没有进前六，也就是没进决赛。“小阳认为自己很牛，实际上她没有这个水平，原始打分表我都查看过，裁判组的打分没有问题。她对大赛结果不满意，是她对自己太自信。”

公开资料显示，由江苏省社会体育管理中心、江苏省健身健美运动协会、连云港市体育局共同主办，连云港市健身健美运动协会承办，中国体育彩票资助的“幸福江苏”2023年江苏省健美健身锦标赛6月16日至19日在江苏连云港举行。

这次比赛共设传统健美、古典健美、男子健体、男子健身模特、女子健身比基尼、女子形体、女子健身模特等七个项目24个组别，来自全省13个地市14支代表队200余名运动员参加各项目角逐。

江苏省健身健美运动协会微信公众号6月19日发布的文章称，该项锦标赛已圆满举办。