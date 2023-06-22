中国官媒称印度难以享有人口红利

中国官媒称，印度虽然是世界人口第一大国，但并不能享受到经济社会发展层面的人口红利。

《光明日报》星期四（6月22日）刊发一篇题为《为什么印度难以实现“人口红利”？》的文章称，虽然西方高调炒作印度“人口红利论”，但印度对世界人口第一大国的头衔却显得异常低调。究其原因，就在于人口学意义上的“人口红利”并不等同于经济社会发展层面的“人口红利”。

文章称，若无法系统性推进教育、就业、医疗、社会平等领域的治理能力和水平，无法有效解决就业问题，庞大的年轻人口非但无法正向促进经济社会发展，还可能成为“人口负债”。

文章认为，对于印度来说，短期内并不具备充分甚至有效释放人口红利的条件。

文章称，印度高达29%的儿童未能完成基础教育全程，而素质不高的劳动力会抑制劳动力资源的有效利用，加上人力资源分布面临严重的失衡问题，都将导致人口红利的消失。

文章还称，与中国等东亚经济体的现代化进程不同，印度经济增长模式是服务业驱动。这种模式虽有一定的合理性和必然性，但没有足够资金支持容易失民心，难以创造足够的就业机会。

文章最后写道，印度虽然进入了人口红利窗口期，也采取了很多措施试图收获人口红利，但受制于区域发展失衡、教育医疗水平滞后、性别歧视根深蒂固、宗教矛盾暗流涌动、就业程度难以提高等多重因素，要真正收获人口红利，还有很长一段路要走。

根据联合国人口基金（UNFPA）发布的2023年世界人口状况报告，印度人口今年内达到14.286亿，跃升成为世界人口最多的国家，比中国多出290万人。