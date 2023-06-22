中国四家猪企发起“互不挖人公约”：减少内卷文明发展

牧原、温氏等中国四家猪企发起“互不挖人公约”，倡导减少内卷，文明发展，并承诺如有违约，加倍反制。

综合每日经济新闻和澎湃新闻报道，中国猪企牧原集团6月19日至20日举行第十八届养猪节共创共享论坛。论坛结束后，一张“互不挖人公约”的图片在业内传开并引发关注。

牧原集团星期二（6月20日）发布消息，牧原集团在上述论坛中联合温氏、双胞胎、正大向行业发出倡议，尊重行业秩序，打造商业文明，签署互不挖人公约。公约内容显示：“为减少内卷，文明发展，我倡议：不挖人，不拆台。如有违约，加倍反制。”

牧原集团表示，下一步，期望拆去围墙，产研合作，内外协同，真正实现开放共享，共同推进行业进步，构建商业文明。

另一家猪企温氏股份相关人员向媒体证实，联合发出倡议是真实的，网络流传的图片内容也是真实的，但发起相关倡议的具体背景尚不太清楚。另据券商中国引述牧原股份相关人士表示，此举主要是向行业发出倡议，尊重行业秩序，打造商业文明。

此前媒体报道称，一位与会人士透露，牧原作为养猪规模最大的企业，被其他公司从团队挖走不少专业技术人才，才发起了这个公约。

根据上市猪企公布的5月生猪销售数据，牧原股份以5月576.4万头的生猪出栏量位居行业之首，另有温氏股份、新希望单月出栏量超百万头，分别为209.36万头和144.25万头。

不过，从上市猪企收入来看，今年一季度，中国猪企普遍亏损，其中牧原股份、温氏股份、新希望三家猪企净利润合计亏损达56亿元（人民币，约10亿4000万新元）。