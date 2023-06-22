秦刚：中国与亚细安成功走出共同发展正确道路

中国国务委员兼外交部长秦刚说，中国和亚细安成功走出共同发展的正确道路，双方合作有力促进了地区和平、稳定与繁荣。

据中国外交部星期四（6月22日）在官网发布的新闻稿，秦刚向“中国—亚细安（东盟）关系雅加达论坛：纪念中国加入《东南亚友好合作条约》20周年”致贺信时，作出以上表述。

秦刚指出，2003年10月8日，中国正式加入《东南亚友好合作条约》。中方在各大国中第一个加入《东南亚友好合作条约》，第一个与东盟建立战略伙伴关系。这不仅是双方关系史上的里程碑，对整个地区也具有重要意义。

他说，20年来，中国和亚细安成功走出一条睦邻友好、共同发展的正确道路，双方合作日益成为亚太最具活力、最富成果的典范，有力促进了地区和平、稳定与繁荣。

秦刚说，亚细安是世界上最成功的区域合作组织之一。作为亚细安基础性政治文件，《东南亚友好合作条约》宗旨和原则同联合国宪章宗旨、和平共处五项原则、万隆精神高度一致，体现了亚洲方式和亚洲智慧，共同构建了以亚细安为中心、普遍认可的地区规则秩序。

他说，中方坚定支持亚细安团结和亚细安共同体建设，支持亚细安在区域架构中的中心地位，愿同亚细安一道弘扬《东南亚友好合作条约》宗旨和原则，践行真正的多边主义，维护地区规则秩序，维护本地区来之不易的和平发展局面。

秦刚强调，2021年11月，中国和亚细安率先建立全面战略伙伴关系。中国国家主席习近平提出共建和平、安宁、繁荣、美丽、友好家园，为中国—亚细安关系发展指明了方向。站在新的历史起点，中方愿与亚细安国家永做互帮互助的好邻居、互尊互信的好朋友、互利互惠的好伙伴，牢牢把握睦邻友好合作大方向，携手建设“五大家园”，构建更为紧密的中国—亚细安命运共同体，共创亚洲更加美好的未来。