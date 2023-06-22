港交所纽约办事处揭幕 加强香港与全球市场互联互通

香港交易所在纽约增设办事处，为北美地区的客户提供更好服务，有助香港交易所提升国际投资者在香港市场的参与，加强与全球市场的互联互通，并巩固香港作为东西方超级联系人的地位。

据香港交易所星期四（6月22日）在官网发布的新闻稿，香港交易所集团行政总裁欧冠升与高层管理团队美国东岸时间星期三（21日）晚上于纽约洛克菲勒中心 （Rockefeller Center） 举行的酒会上，接待了美国金融及市场基建行业的贵宾及领袖，介绍香港市场的优势，以及香港交易所致力在纽约推广亚洲发展机遇的计划。

欧冠升在酒会上进行敲锣仪式，标志纽约办事处正式启用，同时展现香港交易所致力连通全球市场，加强与全球各地的客户连系。

纽约办事处将为香港交易所的北美客户提供更多有关亚洲资本市场的最新发展、各种产品及服务的资讯。香港交易所也将通过纽约办事处积极推广香港活跃及多元化的新股市场和证券市场、直接连接中国大陆市场的互联互通机制、香港市场上丰富的离岸人民币生态圈和不断扩大的亚洲及国际衍生产品组合。

欧冠升说，纽约办事处将更紧密连接香港与纽约两个重要的国际金融中心，连同香港交易所最近在伦敦开设的办事处，进一步将国际资本与亚洲的无限商机连接起来。香港交易所将继续提高国际投资者在香港市场的参与度，巩固香港作为东西方超级联系人的地位。

纽约办事处将由董事总经理兼北美业务发展主管麦卡沃伊（Roger McAvoy）领导。他说，美国市场对于深入了解和投资亚洲资本市场有着浓厚的兴趣，纽约办事处将致力为客户带来机遇及提供专业知识，帮助他们更好地参与亚洲的增长故事。

纽约办事处及伦敦办事处将与香港交易所设立在北京、上海和新加坡的现有办事处互补，拓展集团的国际网络。