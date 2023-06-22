韩国去年对华经常项目收支时隔21年首现逆差

韩国银行发布的最新数据显示，韩国去年对华经常项目收支时隔21年首次出现逆差。

据韩联社报道，韩国央行星期四（6月22日）发布的初步核实数据显示，韩国2022年对中国经常项目收支时隔21年首现逆差，但对美国经常项目收支实现近700亿美元（下同，约938亿新元）顺差，规模创历史新高。

韩国去年国际收支经常项目实现298.3亿美元顺差，同比（852.3亿美元）减少一半以上。韩国去年对华经常项目收支出现77.8亿美元逆差，由2021年234.1亿美元顺差转逆，自2001年以来首现逆差。单看货物贸易，机械、精密仪器、石油制品等出口同比减少，但原材料等进口增加，韩国对华出现100.6亿美元逆差。随着进口增加，运输费用随之上升，韩国对华服务贸易收支也由顺转逆。

反之，韩国去年对美国经常项目顺差为677.9亿美元，规模同比增加48.9%，创下自1998年开始相关统计以来的新高。得益于汽车出口表现出色，韩国对美货物贸易实现563.8亿美元顺差，创历史新高；服务贸易逆差同比收窄20亿美元以上，创2005年以来的最低纪录。

去年，韩国人对外直接投资额为664.1亿美元，同比（660亿美元）略增。按地区看，韩国对美投资同比减少至278.5亿美元，但对东南亚（153.4亿美元）、对中国（72.9亿美元）、对欧洲（64.4亿美元）投资均有所增加。尤其是对中国和对东南亚的直接投资额创下2006年开始相关统计以来的最高水平。外国人对韩国直接投资从2021年的220.6亿美元减至去年的180亿美元。